Diocesi Savona-Noli: Castagnabuona festeggia il Natale con canti tipici "itineranti"

Sabato 23 dicembre a Castagnabuona la Confraternita San Rocco e Nostra Signora della Croce organizza un pomeriggio di festa. Dalle ore 14:30 circa si percorreranno le borgate della frazione con i bambini dell’Azione Cattolica Ragazzi della Parrocchia Santi Nazario e Celso, eseguendo canti di Natale, facendo visita agli anziani e portando loro gli auguri per le festività. Arrivati in piazza, in collaborazione con la locale società di mutuo soccorso ci sarà una merenda per attendere l’arrivo di Babbo Natale, che porterà doni ai bambini.