Ekuban scarta il regalo sotto l'albero di Natale del Genoa: Sassuolo mandato ko in rimonta 1-2

Dare continuità dopo l'ottimo pareggio contro la Juventus e svoltare il trend negativo da trasferta per passare un Natale sereno. Questa era la missione del Genoa e questo è stato il risultato portato a casa dall'undici di mister Gilardino, forse anche sopra le aspettative: lato rossoblù alla vigilia profilo determinato ma basso e così, da Sassuolo il Vecchio Balordo torna sotto la Lanterna con una vittoria per 2-1, la seconda stagionale in trasferta, e 19 punti in classifica da mettere sotto l'albero.

La vittoria però è tutt'altro che regalata, da Badelj e compagni stavolta arrivano quei segni di maturità che il tecnico aveva chiesto alla vigilia: su tutte la lucidità nell'affrontare i vari momenti chiave della squadra una volta andati in svantaggio e la voglia di determinare nei novanta minuti, nonostante un primo tempo ben giocato ma con una impeccabile sbavatura ben corretta dalla panchina.

I primi segnali favorevoli della serata per la squadra di Gilardino, ancora falcidiata nel reparto offensivo dagli infortuni con Retegui e Messias ai box, è l'assenza dell'ultimo minuto per mister Dionisi che perde Berardi bloccato dalla febbre.

Prima mezz'ora delle occasioni mancate per un soffio. Due sono quelle del Genoa subito in avvio con De Winter sugli sviluppi di un corner (3') poi con Ekuban a lisciare la sfera al momento della conclusione appena entrato in area (21'), dall'altra parte risponde Boloca che calciando serve un involontario assist a Matheus Henrique il quale però non arriva per un nulla all'impatto (25').

Il Grifone fatica a sfruttare le corsie esterne coi terzini sassuolesi, spesso lasciati soli nell'uno contro uno in fase difensiva dai rispettivi compagni di fascia offensivi, dediti più ad accentrarsi per cercare il duello singolo coi centrali rossoblù. Nello scacchiere tattico delle due panchine è la mossa di Dionisi a pagare però: il Genoa si fa cogliere troppo sbilanciato, Thorstvedt riesce a sventargliare dal limite della propria area sull'azione insistita avversaria e Laurienté riesce a scappare centralmente alla marcatura di un indeciso Dragusin dando via al contropiede finalizzato, non senza brivido, da Pinamonti (27').

La squadra di Gilardino reagisce poco dopo con la sponda di Ekuban per la stoccata in corsa di Gudmundsson (32'), i neroverdi vanno però più vicini ancora alla rete sempre col francese ex Lorient e, sullo scadere di tempo, avvia l'azione sventata prima dalla parata di Martinez ma nata da un fallo su Dragusin (45').

bel recupero di De Winter che poi trova l'assist buono per Gudmundsson, altrettanto meritevole è però la parata coi piedi di Consigli (55'), impegnato poco dopo due volte nel giro di un minuto dal neo entrato Thorsby e Malinovskyi (61') ma proprio sul tiro dell'ucraino un tocco di mano di Erlic viene ravvisato dal VAR Valeri e Gudmundsson dagli undici metri non sbaglia (64').

Ma più del tocco di mano del difensore croato, fondamentale, nell'economia della gara è il cambio di modulo di Gilardino a dare beneficio al Genoa che pare subito più arrembante. Un arrembaggio che però non dura molto perché negli ultimi minuti è il Sassuolo ad alzare i ritmi e il baricentro.

Quando i binari del match sembrano portare al pareggio, dal pacco natalizio rossoblù escono i tre punti con il perfetto contrappasso di quanto successo nel primo tempo: è un altro contropiede a chiudere le marcature e lo mette a segno Ekuban che stavolta davanti al portiere avversario non sbaglia e scarica tutta la sua voglia di rivincita in rete (87').

IL TABELLINO

SASSUOLO-GENOA 1-2

Reti: 27' Pinamonti (S), 64' Gudmundsson rig. (G), 87' Ekuban (G)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari (46' Tressoldi), Toljan; Boloca, Matheus Henrique; Castillejo (59' Bajrami), Thorstvedt (59' Volpato), Laurienté; Pinamonti (83' Mulattieri).

A disposizione: Pegolo, Cragno; Missori, Ceide, Lipani.

Allenatore: A. Dionisi

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani (60' Thorsby), De Winter; Sabelli, Malinovskyi (90' Vogliacco), Badelj (74' Strootman), Frendrup, Vasquez (60' Martin); Gudmundsson, Ekuban.

A disposizione: Leali, Sommariva; Jagiello, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Haps, Galdames.

Allenatore: A. Gilardino