Genoa, col Sassuolo per trovare continuità e risultati in trasferta. Ma ancora senza Retegui e Messias

Nel mezzo tanti bocconi amari per il Vecchio Balordo lontano dal Ferraris, l'interrogativo è se l'ennesima ottima e solida prestazione casalinga contro una "big" possa rivelarsi la scossa anche in questo senso. Di fatto qualche buon frutto in settimana pare essere arrivato: " Abbiamo l'ambizione, il desiderio e la necessità di mantenere gli aspetti fatti vedere contro la Juve - ha detto il tecnico Gilardino alla vigilia - con altissima lucidità e altissima concretezza difensiva. La partita di venerdì ci ha permesso di assaporare sentimenti e valori che questa squadra ha e che ha fatto vedere anche nelle sconfitte, di lavorare focalizzati sul Sassuolo con grande disciplina e armonia dentro agli allenamenti ".

Gara che però, al tempo stesso, ha riportato non buone notizie dall'infermeria. Oltre a Retegui, infatti, il tecnico biellese dovrà rinunciare anche a Messias: per entrambi la situazione sanitaria sarà valutata negli allenamenti delle prossime settimane in vista della sfida casalinga di fine anno contro l'Inter. Al fianco del recuperato Gudmundsson potrebbe toccare così nuovamente, come nel secondo tempo dell'ultima uscita ad Ekuban, che " sta ritrovando la sua condizione fisica ottimale " ma dal quale il tecnico si aspetta molto.

L'intenzione palesata dal mister è comunque quella di "non toccare troppo rispetto all’ultima partita, per la solidità e la coesione" vistesi sul rettangolo di gioco. Esempio di questo atteggiamento genoano la posizione di Malinovskyi: l'ucraino era atteso come importante arma offensiva, finora le due sole reti messe a segno dall'ex atalantino hanno fruttato un punto (quello con l'Empoli) mettendo in mostra il suo lato più "remoto", quello di centrocampista come ai tempi del Gent. "Per le sue caratteristiche e la sua duttilità tattica credo che in questo momento sia un giocatore che può determinare molto: ha visione e calcio e grandi attitudini anche nel difendere, non solo quando ha la palla. Se mantiene questo livello è un giocatore importante per noi".