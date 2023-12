Samp, al "Ferraris" arriva la Feralpisalò. Pirlo è categorico: "Niente regali, è il momento di raccogliere"

"Non dobbiamo sottovalutare l'avversario". Andrea Pirlo è stato categorico alla vigilia dell'impegno che attende la sua Sampdoria contro la Feralpisalò.

Reduce dal successo sul campo della Reggiana, la compagine blucerchiata chiuderà il 2023 con due impegni tra le mura amiche: si parte oggi (ore 16.15, arbitro Pezzuto di Lecce) contro la realtà lombarda guidata da Marco Zaffaroni, mentre il 26 dicembre è in programma il match contro il Bari.

"Non sarà una partita facile e loro lo hanno dimostrato contro la Cremonese - il commento di Pirlo a proposito della gara odierna - Non prenderemo l’impegno sottogamba perchè non possiamo permettercelo, ora è il momento di raccogliere"

La Feralpisalò occupa l'ultimo posto in classifica ma è reduce dal successo contro la Cremonese, un segnale chiaro di come l'impegno odierno sia tutt'altro che scontato: "Dobbiamo rimanere sempre concentrati perché le vacanze sono tra una settimana e non è tempo di fare regali - ha aggiunto Pirlo - Ne abbiamo già fatti in passato, adesso è il momento di accelerare e portare a casa punti per passare Natale e fine anno sereni".

Lo sprint di fine 2023 sul campo non può che rappresentare una buona notizia per il tecnico doriano: "Avremo la possibilità di rimanere qui e non viaggiare - ha sottolineato il mister blucerchiato - il recupero quando hai partite così ravvicinate è importante così come l'apporto dei nostri tifosi è fondamentale. Siamo riusciti a creare una bella atmosfera: lavoriamo in simbiosi con il pubblico e questo ci sta dando un qualcosa in più".

Sono 23 i convocati per la sfida di oggi: rientra Delle Monache mentre sarà ancora assente Vieira.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Facundo Gonzalez, Murru; Kasami, Yepes, Giordano; Verre, Esposito; De Luca.

ALLENATORE: Andrea Pirlo.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Letizia, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Compagnon, Butic.