Serie B. La Sampdoria ci ricasca: sorpresa FeralpiSalò al “Ferraris”, blucerchiati ko 3-2

Natale dal sapore a dir poco amaro per la Sampdoria, che sciupa una grande occasione per avvicinare la zona playoff venendo battuta a domicilio dalla FeralpiSalò ultima della classe, che porta via dal “Ferraris” tre punti pesantissimi al termine di una gara con tante polemiche ed episodi da rivedere.

L'impatto sul match dei blucerchiati, disegnati in campo da Pirlo con il solito albero di Natale, è di quelli che lasciano ben sperare, ma dura solo cinque minuti la spinta di Esposito e compagni: la FeralpiSalò inizia a macinare chilometri creando non pochi problemi alla retroguardia doriana (sicuramente non nella miglior versione stagionale) specie sulle corsie lateriali, dove Felici e Bergonzi, autore del vantaggio verdeblu al tredicesimo, spingono con grande continuità. Il timore di sottovalutare l'avversario evidenziato da Pirlo alla vigilia trova riscontro anche col passare dei minuti, con la squadra di Zaffaroni che trova addirittura la rete del 2-0: il solito Bergonzi mette un mezzo un pallone al bacio per la testa di Butic, bravo a trovare l'angolino basso alla destra di Stankovic.

Il doppio schiaffone scuote dal torpore la Sampdoria, che trova nuovamente in Sebastiano Esposito, al terzo centro consecutivo al “Ferraris” dopo la doppietta al Lecco, un'ancora a cui aggrapparsi per provare a rientrare in partita: è il minuto ventisette e Marassi si rianima, ma pochi giri di lancetta più tardi ci pensa Kasami a inguaiare nuovamente i blucerchiati, rimediando un rosso gratuito (dopo chiamata del VAR) per una gomitata a centro area ai danni di Kourfalidis.

Pirlo inserisce Benedetti al posto di Verre per dare maggior equilibrio ai suoi, senza però a rinunciare ad Esposito e De Luca: la Samp, nonostante l'uomo in meno, ci prova fin da inizio ripresa, trovando al 55' il gol del pareggio con Murru, abile a sfuttare un'incertezza tra la difesa lombarda e il portiere Pizzignacco. La girandola dei cambi permette a Zaffaroni di ridare maggior vivacità a una Feralpi che inizia a sfruttare con maggior lucidità gli spazi che i padroni di casa devono inevitabilmente concedere in inferiorità numerica: ci pensa così Zennaro, all'82°, a trovare la rete del 3-2, con un sinistro di prima intenzione dai ventidue metri dopo la respinta con i pugni di Stankovic sul cross di Bergonzi.

Nel finale succede di tutto: la Samp torna all'assalto del pareggio, che Esposito trova al 90' con una gran fucilata in diagonale sotto la traversa, vanificata però dal secondo intervento del VAR, che ravvisa un fallo in attacco di Gonzalez nell'occasione del possibile 3-3.

La Feralpi scarta così il più regalo di Natale sbancando anche Marassi dopo la pesante vittoria contro la Cremonese, mentre per la Samp, che recrimina per la direzione di Pezzuto, è una brutta battuta d'arresto in ottica aggancio all'ottavo posto.





SAMPDORIA – FERALPISALO' 2-3

Reti: 27' Esposito, 55' Murru – 13' Bergonzi, 22' Butic, 82' Zennaro

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Kasami, Yepes (79' Ricci), Giordano (74' Girelli); Esposito, Verre (46' Benedetti); De Luca (88' Ntanda). A disposizione : Ravaglia, Askildsen, Panada, Conti, Malagrida, Buyla, Stojanovic, Delle Monache. Allenatore : Pirlo

FERALPISALO (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero (74' Parigini), Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta (74' Zennaro), Felici (57' Letizia); Compagnon (89' Pietrelli), Butic (57' La Mantia). A disposizione : Minelli, Volpe, Tonetto, Pilati, Sau, Hergheligiu, Camporese. Allenatore : Zaffaroni

Arbitro : Pezzuto di Lecce

Assistenti : Alassio di Empoli – Belsanti di Bari