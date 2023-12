Meteo, vigilia di Natale nuvolosa in Liguria

Previsioni meteo a cura di Limet: vigilia di Natale che si appresta ad essere nuvolosa o molto nuvolosa su tutto il settore costiero della Liguria a causa del richiamo umido indotto dalla formazione di un minimo pressorio tra la Costa Azzurra e la Corsica, in attesa del giorno di Natale che potrà presentare qualche debole pioviggine. Temperature sempre oltre la media del periodo, in particolare in quota, con valori anche 8-10° sopra i valori medi.

Cielo e Fenomeni

Già dal mattino le nubi basse faranno capolino sul versante costiero della regione, in particolare sul centro e sul levante; fenomeno meno preponderante nel ponente, dove persisteranno condizioni di tempo più soleggiato, in particolare nell’interno

Nel pomeriggio e in serata aumento generale della copertura nuvolosa, ma senza fenomeni di rilievo.

Venti

Moderati dai quadranti meridionali; deboli o al più moderati da nord sull’Imperiese.

Mari

Molto mosso sul levante nelle prime ore della notte ma in rapida scaduta; da poco mosso a mosso altrove.

Temperature

In generale diminuzione nei settori interni sia nelle massime che nelle minime; in rialzo le minime costiere per la rotazione dei flussi da sud.

Costa: Min: +9/+14°C – Max: +12/+15°C

Interno: Min: 0/+9°C – Max: +6/+12°C