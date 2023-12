"Il pompiere paura non ne ha", i bimbi dell'asilo delle Piramidi hanno incontrato i vigili del fuoco

“Il pompiere paura non ne ha”.

Venerdì 15 dicembre i bambini della scuola dell’infanzia Piramidi hanno avuto la sorpresa della visita dei vigili del fuoco.

I pompieri della caserma di Savona sono approdati a scuola con tutto il corredo di automezzi, divise, attrezzature e persino i fedeli colleghi dell’unità cinofila, Kaos e Keynine.

Nei giorni precedenti i bambini, guidati dalle maestre, avevano trattato l’argomento dei Vigili del fuoco, guardando cartoni animati, video, immagini e parlando del lavoro dei pompieri: facile immaginare il loro entusiasmo quando, nel parcheggio della scuola, davanti ai piccoli in attesa di una fantomatica sorpresa, si sono presentati gli automezzi rossi.

I bambini hanno potuto vedere le divise, le attrezzature, vedere gli automezzi da vicino, provare a usare un idrante e poi, nel giardino della scuola, i pompieri a quattro zampe hanno mostrato la loro abilità nel cercare una persona che può essersi smarrita (in questo caso un pompiere nascosto) dando un saggio dell’aiuto che possono dare questi bellissimi animali.

"L’esperienza è stata elettrizzante e molto interessante per i bambini che hanno poi fatto omaggio ai vigili del fuoco di cartelloni con i loro disegni e la loro visione del lavoro del pompiere. Chissà che un domani qualcuno di loro non dica ai propri genitori, come il mitico draghetto Grisù, “da grande farò il pompiere” dicono dall'asilo.