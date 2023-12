La Samp in campo a Santo Stefano, alle 20.30 al "Ferraris" arriva il Bari

Reduce dal ko con la Feralpisalò, la Sampdoria torna in campo questa sera nel boxing day della Serie B ospitando il Bari al "Ferraris" (ore 20.30, arbitro Marinelli).

In occasione dell'ultimo match del 2023, mister Andrea Pirlo dovrà fare ancora a meno di Vieira, Pedrola, Borini e Barreca e, dopo l'espulsione di sabato scorso, anche di Kasami che dovrà scontare tre giornate di squalifica. Sulla linea mediana, quindi, uno tra Benedetti e Ricci sarà schierato insieme a Yepes e Giordano. In difesa si va verso la conferma del pacchetto composto da Depaoli, Facundo Gonzalez, Ghilardi e Murru con Stankovic in porta. In attacco Esposito e Verre a supporto di De Luca.