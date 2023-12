Sampdoria, il solito Esposito evita la beffa: il posticipo del Boxing Day con il Bari termina 1-1

Nella terra di mezzo. Si chiude al decimo posto in classifica, con un pari in extremis contro il Bari, la prima parte di stagione della Sampdoria, che agguanta l'1-1 in Zona Cesarini grazie al solito Sebastiano Esposito, al quarto centro consecutivo davanti ai propri tifosi.

Nonostante gli errori contro la FeralpiSalò, Pirlo si affida al solito undici di partenza con Ghilardi e Gonzalez confermati al centro della difesa, mentre è Benedetti a sostituire lo squalificato Kasami nel trio di centrocampo completato da Yepes e Giordano. L'avere davanti una squadra dal blasone sicuramente superiore rispetto al match di sabato alza il livello d'attenzione da parte di tutta la squadra blucerchiata, in cui spicca ancora una volta, in termini di corsa, grinta e presenza in campo, Sebastiano Esposito, vivace in attacco e generoso nell'aiutare i compagni anche in fase difensiva.

Il taccuino delle occasioni nel primo tempo risulta comunque piuttosto scarno, fatta eccezione per la traversa pizzicata da Esposito su punizione pochi istanti prima dell'intervallo: ci prova due volte Benedetti, di testa e da fuori area, a bucare la porta di Brenno - entrambi i tentativi risultano troppo timidi - mentre tra le fila baresi è il sinistro al volo di Edjouma, sfiorato da Stankovic, a spaventare la Sud all'altezza del 25'.

Il fraseggio della Samp risulta gradevole anche nel primo quarto della ripresa, quando De Luca, Verre e Depaoli bussano dalle parti della porta barese, senza però impensierire severamente il numero uno biancorosso. La squadra di Marino, sorniona ma comunque ben messa in campo, aspetta il momento per colpire fino all'80°, quando, da un errore di Gonzalez, ha origine la micidiale ripartenza sull'asse Menez-Sibilli, quest'ultimo bravo, a tu per tu con Stankovic, a piazzare il pallone dell'1-0. Pirlo pesca dalla panchina Ntanda e Askildsen cercando di aumentare al massimo il peso offensivo della squadra, premiata in pieno recupero dal solito Esposito, per il quale è un gioco da ragazzi spingere in rete il pallone servitogli da Depaoli. C'è ancora tempo per l'espulsione di Menez (applausi ironici al direttore di gara) e a un paio di ammucchiate in area barese, ma il risultato non cambia più.

La Samp archivia così con un punto (meritato) la prima parte di stagione, a +3 sui playout e a -5 dalla zona playoff: un ruolino di marcia con più ombre che luci, in attesa di un girone di ritorno ai nastri di partenza il prossimo 14 gennaio da Venezia.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-BARI 1-1

Reti: 92' Esposito - 80' Sibilli

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Benedetti (84' Ntanda), Yepes, Giordano (89' Askildsen); Verre (69' Stojanovic), Esposito; De Luca (69' La Gumina). A disposizione : Ravaglia, Panada, Ricci, Conti, Malagrida, Girelli, Buyla, Delle Monache. Allenatore : Pirlo

BARI (4-3-3): Brenno; Matino, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Edjouma (74' Acampora), Benali, Maita; Achik (74' Dorval), Nasti (64' Menez), Sibilli (87' Bellomo). A disposizione : Pissardo, Astrologo, Faggi, Zuzek, Aramu, Ahmetaj, Morachioli. Allenatore : Marino

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Assistenti: Laudato di Taranto – Bitonti di Bologna

VAR: Irrati di Pistoia – Gariglio di Pinerolo