Savona, rubate due sagome del tradizionale presepe di Imelda Bassanello al Santuario

A denunciare il fatto, avvenuto nel giorno di Santo Stefano, è un post dell'artista ripreso poi da alcuni gruppi Facebook: "Un po' rattristata stasera, e devo raccontarne il motivo – scrive Imelda Bassanello - Nel primo pomeriggio scendo in città e saluto con gli occhi le figure presepiali lungo la strada conoscendole ad una ad una tutte. A parte il buco lasciato dal subitaneo furto, si fa per dire, di una prima sagoma a metà strada), rientrando più tardi nel pomeriggio noto la sparizione a Riborgo di una sagoma composta da due figure".

"Scusate se mi dilungo - prosegue l'artista - ma, arrivati fin qua, si può ancora pazientare. Non faccio in tempo ad arrivare a casa che mi arriva una telefonata abbastanza trafelata". Nella telefonata l'amica racconta all'artista quanto successo. "Mi racconta di una macchina blu con due signore che si ferma sul ponte, smontano la statua e la caricano in macchina, ignorando le urla di chi assisteva alla scena. Al ritorno in discesa la macchina si riferma, forse per prenderne una seconda".

Alle urla le due signore sono scappate ma un testimone è riuscito a prendere nota della targa dell'auto. "Ma che senso ha – si rammarica Imelda Bassanello - Ma che "gente" è! Per la quinta volta mi scuso ma lo dovevo dire. La sagoma rubata poi era custodita da più di qualche anno in maniera esemplare da Paola Candido... e mi dispiace quasi più per lei. Brutta storia nel dì di santo Stefano Ma è brutta comunque".