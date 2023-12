A Varigotti il concerto "Christmas Feeling"

Mercoledì 27 dicembre, alle ore 21 presso l'oratorio di Sant'Antonio, con la collaborazione dell'associazione Varigotti Insieme, si terrà il concerto "Christmas Feeling".

La serata sarà guidata dalla maestria artistica della M.a Silvia Remaggi, esperta di canto moderno e jazz, il M.o Fabio Tessiore, celebre sassofonista e il M.o Luca Felice al pianoforte.

"In occasione delle festività questa formazione ci darà l'opportunità di ascoltare musiche e canti natalizi a noi noti, ma rivisitati in chiave jazz. Sono musiche tradizionali, ma che non smettono di piacere e di emozionare. La serata è ad entrata libera", spiegano gli organizzatori.