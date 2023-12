Pietra Ligure, al teatro Moretti "L'Importanza di chiamarsi Earnest"

Inghilterra, fine 800. Due ricchi scapoli usano senza saperlo lo stesso pseudonimo: Earnest, che in inglese significa serio, sincero, onesto. Tutto procede per il meglio finché non si innamorano di due donne che hanno come unico ideale d'amore quello di sposare un uomo di nome Earnest perché garantisce tranquillità per la sua assonanza con l'aggettivo. Equivoci, scambi di identità sono da questo momento all'ordine del giorno.