Varazze, canti di Natale all'oratorio Nostra Signora Assunta

Giovedì 28 dicembre, alle ore 21, appuntamento nella Confraternita dell'Assunta di Varazze per il Bambinello di Betlemme "Gloria in cielo e pace in terra", laudi, musiche e canti di Natale tra Medioevo e tradizione, in collaborazione con l'associazione Corelli.

Una piccola antologia di fede e arte, spiritualità e grazia, musica e lode.Marianna Gubri - arpa celtica e gotica, Maddalena Scagnelli - canto e viella, Paola Gandolfi - canto, Franco Guglielmetti - fisarmonica, Fabio Rinaudo - cornamusa e flauti. Ingresso libero e gratuito.