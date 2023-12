Bollo, Mai (Lega): "Esenzione per auto ibride anche nel 2024"

"Per andare incontro ai cittadini che hanno acquistato auto ibride e fare in modo che anche per il 2024 possano godere dei benefici previsti dalla Regione, ho presentato, in sede di bilancio, un ordine del giorno, approvato da tutta l’Assemblea regionale (con la sola astensione del consigliere Sansa), per valutare la possibilità, anche per il prossimo anno, in coerenza con le politiche di eco-sostenibilità già adottate dalla Liguria, di esentare dalla tassa automobilistica le auto ibride". Lo dice in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria.

"La legge regionale n. 15, all’articolo 5, prevede due o tre annualità di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le vetture ibride (a seconda della loro tipologia), immatricolate nel 2023. Un modo perché i cittadini non debbano trovarsi a pagare di più nell’anno venturo. Gli sconti potrebbero anche avvenire in modo proporzionale, in base alle differenti fasce di emissioni di CO2, o ponendo un tetto massimo alla potenza per le auto beneficiarie dell’esenzione", conclude Mai.