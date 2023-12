Divertimento e solidarietà nelle festività natalizie della "Compagnia di San Pietro" con attenzione ai finalesi più bisognosi

Saranno una fine e un principio d'anno all'insegna non solo dell'intrattenimento a Finale Ligure per la Compagnia di San Pietro, anche quest'anno impegnata in diverse attività nel periodo dal 29 dicembre al 6 gennaio che vedranno assicurato il divertimento nella cittadina rivierasca ma anche la solidarietà.

La compagnia, in collaborazione tra la Compagnia coi commercianti di Finalmarina, nelle sue attività porterà un contributo concreto in favore delle famiglie finalesi in difficoltà economiche.

"L'iniziativa benefica - spiega il presidente Mario Coletti - svolta in collaborazione con l'Assessorato ai Sevizi Sociali del Comune di Finale Ligure, vuole essere un segnale di speranza e solidarietà per chi non può festeggiare serenamente il Santo Natale".

Quindi non soltanto intrattenimento, con il vin brulé offerto il 29 e 30 dicembre e il consueto e attesissimo "Cimento della Befana" il 6 gennaio, "con una tangibile attenzione ai bisogni del territorio" conclude il presidente.