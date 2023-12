Pubblicato il bando per il Servizio Civile in UILDM: "2024 facciamo la differenza"

E' stato pubblicato il nuovo bando per il Servizio Civile in UILDM. Il progetto si chiama "2024 facciamo la differenza". Rivolto a giovani dai 18 ai 28 anni, questo programma offre un'opportunità senza pari di crescita personale, impegno sociale e contributo al benessere collettivo.

Il Servizio Civile rappresenta un'esperienza unica per coloro che desiderano mettersi in gioco, apprendere e dedicare un intero anno della propria vita a un progetto di volontariato. L'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM), promotrice di questa iniziativa, si impegna nella ricerca e nell'assistenza alle persone affette da distrofia muscolare.

"È un'opportunità per mettere a disposizione le proprie competenze e il proprio entusiasmo per aiutare gli altri," afferma l'associazione. L'obiettivo principale rimane migliorare la qualità di vita delle persone colpite da questa malattia e sostenere la ricerca scientifica per individuare nuove cure.

La durata del servizio civile è di 12 mesi, richiedendo un impegno settimanale di 25 ore. Ma non è solo un'esperienza di volontariato: i partecipanti riceveranno una retribuzione mensile di 507,30 euro, offrendo un supporto per le spese durante questa significativa esperienza.

Ma qual è il ruolo esatto di questo servizio? Serve sia ai partecipanti, offrendo loro l'opportunità di crescere personalmente, acquisire competenze utili per il loro futuro e creare nuove connessioni sociali, sia agli altri, grazie all'impegno nel migliorare la vita di chi ne ha bisogno e diffondere speranza e positività.

Coloro che desiderano partecipare possono trovare tutte le informazioni necessarie nel documento del progetto disponibile al seguente link: https://serviziocivile.uildm.org/sites/serviziocivile/files/UILDM%20Albenga.pd. Le candidature possono essere presentate attraverso il seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 14 del 15 febbraio 2024. Per ulteriori informazioni e supporto, è possibile contattare l'UILDM ad Albenga in via Roma, 66, chiamare il numero 018250555 o inviare una mail a uildm.albenga@gmail.com.