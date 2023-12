Savona, inaugurata la giostra inclusiva per bimbi normodotati e in sedia a rotelle ai giardini del Prolungamento

Hanno contribuito anche tre bambini savonesi che hanno perso la nonna e, in suo nome, hanno donato una somma per l'acquisto della giostrina.

L'acquisto è stato possibile con il contributi di molti enti e persone, a partire e da Croce Bianca e Vanni Oddera con i suoi Super Eroi Per Voi. Ma sono molti coloro che hanno contribuito: per la raccolta fondi (circa 8.000 euro) sono state organizzate cene dalle Società di Mutuo Soccorso, uno spettacolo di freestyle di Vanni Oddera al terminal Palacrociere, con la partecipazione, anche economica, di Stella Maris, Unitalsi, l'Associazione Alpini, Pompieropoli, Guardia Marina Nazionale e Costa Crociere.

Giocare senza barriere e ostacoli, tutti i bambini insieme. E' nata per questo obiettivo la giostra inaugurata quella mattina ai giardini del Prolungamento: può essere utilizzata da tutti in sicurezza da tutti, anche dai bambini in carrozzina.

“Abbiamo voluto fortemente questo progetto – ha detto Rino Lupo della Croce Bianca – e grazie all'amico Vanni Oddera, sempre disponile, è stato possibile installare questo gioco. E' un sogno che si avvera”.

Uno dei supereroi, Simone che interpreta Capitan America, ha ringraziato tutti i soggetti che hanno contribuito: “E' stato un bel viaggio – ha detto – e siamo arrivati a questo obiettivo riuscendo a fare qualcosa per la città. Dobbiamo partire dai bambini perché ai loro occhi non esiste la diversità”.

La vicesindaca Elisa Di Padova, nel ringraziare chi ha contribuito a raggiungere questo risultato, ha evidenziato come il nuovo gioco sia “un sogno diventato realtà” per una città sempre più inclusiva.

“Certi traguardi si raggiungono solo insieme – ha spiegato Vanni Oddera – e ,come dico spesso: da soli si va più veloci ma insieme si arriva lontano. Questo è solo l'inizio, Savona è un esempio per altre città”.

Il consigliere comunale Roberto Besio, presidente della Consulta Comunale per l'Inclusione, ha ha dichiarato: “Come consulta abbiamo affidato l'incarico per il il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e questo è un momento importante. Questa giostra è un'esemplificazione dell'esempio che portiamo avanti per mettere tutti sullo stesso piano”.