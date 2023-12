Anche Savona contro i botti di Capodanno, il sindaco Russo firma l'ordinanza

Lo scorso anno il Comune di Savona era stato uno dei pochi Comuni del territorio a non vietare i botti e fuochi d'artificio, con critiche e proteste degli animalisti. Quest'anno il sindaco Marco Russo ha firmato l'ordinanza che li vieta per Capodanno.

Il divieto riguarda l'utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, dalle ore 14 del 30 dicembre 2023 fino al 1 gennaio 2024 compresi, in tutto il territorio Comunale di Savona. Le multe vanno da 25 a 500 euro e, in caso la violazione fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’autorità giudiziaria.

Nei giorni scorsi il WWF, Osa e altre associazioni si sono rivolte direttamente ai sindaci dei Comuni che non hanno ancora adottato il divieto affinché prendessero posizione contro i botti e fuochi d'artificio che spaventano animali domestici e non. Firmata anche l'ordinanza per il divieto di consumo di bevande in bicchieri di vetro nel centro per la sera di Capodanno.