Giocare alla roulette europea al Wazamba casino: trucchi per giocatori dilettanti

Il gioco d'azzardo attrae per la sua semplicità e la sua totale imprevedibilità, che permette di vincere spesso. Allo stesso tempo, i membri rischiosi e conservatori del Wazamba casino possono adattare il loro stile alle regole della roulette europea.

La roulette è stata inventata in Francia nel XVII secolo, ma i suoi principi non sono cambiati molto nel corso dei secoli. Nei casinò si possono trovare 3 tipi principali di roulette: Europea, Francese e Americana. La roulette europea è un'analogia completa di quella reale.

Il corso della roulette

Al Wazamba casino, la roulette si gioca al ritmo dei giri consecutivi. Vale a dire, le rotazioni della pallina intorno alla ruota girevole. Il gioco è gestito dal croupier, che è responsabile dei lanci, dello scambio di fiches e dei pagamenti. Di solito ci sono fino a otto giocatori a un tavolo, ognuno dei quali gioca contro il casinò.

La ruota della roulette è divisa in 37 divisioni (chiamate anche campi), rappresentate da numeri da 1 a 36 e da zeri (roulette francese ed europea). La roulette americana ha due zeri e 38 campi sulla ruota. 18 numeri della roulette sono rossi, 18 neri e lo zero è verde.

Nella roulette europea, il casinò vende al croupier fiches di colore diverso per ogni giocatore. Questo assicura che non si mescolino durante gli scambi. Se si desidera completare il gioco, il croupier le scambia con fiches di taglio monetario, che possono essere scambiate in contanti alla cassa. Al Wazamba casino è possibile scommettere direttamente con fiches di taglio monetario.

La roulette europea prevede che i giocatori puntino su numeri o combinazioni di numeri selezionati sul campo principale del tavolo della roulette o sui campi esterni. Quando la maggior parte dei giocatori ha piazzato le proprie puntate, il croupier accelera la ruota della roulette e fa girare la pallina. Questo è l'ultimo momento per aumentare la puntata, perché a un certo punto il croupier dice "basta scommesse" e tutti sono lasciati a seguire la pallina.

Come funziona il gioco

Nei casinò online, giocando a un tavolo privato contro il computer, è possibile scommettere a piacimento, cambiare la posizione dei gettoni, i tagli e così via. Al momento di essere pronti, non resta che premere il pulsante SPIN e attendere il risultato. Ma nella roulette online con croupier dal vivo, c'è meno tempo per preparare le puntate perché altri giocatori partecipano alla rete, e il croupier reale lancia la pallina al suo ritmo.

Nella roulette europea, dopo che la pallina si ferma, le regole prevedono che il croupier segni il numero con un pennarello speciale, riprenda i gettoni persi e paghi quelli vincenti.

Come aumentare le possibilità di vincere

Vincere alla roulette europea è una scienza completa. Dato che la fortuna gioca un ruolo fondamentale al Wazamba casino, è difficile portarsi via un grosso premio. Tuttavia, vale la pena di attenersi ad alcune raccomandazioni:

Scegliete una delle tattiche sicure e collaudate;

Evitare rischi inutili con l'importo massimo disponibile;

Non sperate in un jackpot unico e accumulate gradualmente le vincite;

Smettete di giocare se vi sentite troppo emotivi o se siete in uno stato d'animo inclinato;

Controllare i risultati di ogni turno e capire quali sono gli errori commessi.

Nella roulette europea le regole sono semplici e il gioco è di per sé affascinante. È facile iniziare a giocare, ma ci vorrà molto tempo per raggiungere la padronanza.

Una buona opzione per controllare la vostra riserva di denaro è quella di mettere da parte una parte di ogni vincita o l'intera vincita. Ma non in tasca: il banco potrebbe fraintendervi. Se seguite queste semplici regole, aumenterete notevolmente le vostre possibilità di vincita o, almeno, potrete rimanere al tavolo da gioco più a lungo. E forse anche abbastanza per un taxi per tornare a casa.