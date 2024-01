Genoa, fatti un regalo: contro l'Inter tutti a disposizione per provare a sorridere ancora

L'ennesimo tutto esaurito del 2023, tutto lo stadio sold out, la maglia dorata celebrativa del 130esimo anniversario di fondazione finora rivelatasi un portafortuna (senza dirlo a voce troppo alta) nonché indossata in settimana da una promoter social d'eccezione come la cantante Rita Ora (16,1 milioni di followers su Instagram) e un avversario di tutto rispetto, un top team europeo capolista della Serie A.

A prescindere da quello che potrà essere il risultato, si apparecchia una nuova serata da ricordare al "Ferraris" per il Genoa che nell'ultimo impegno dell'anno solare, penultimo di un girone d'andata con in cascina già 19 punti e molti rimpianti, contro l'Inter (ore 20.45, arbitro Doveri e VAR Irrati per una terna di lignaggio internazionale) vuole farsi un altro regalo per chiudere un dicembre che, fatta salva la trasferta di Monza, ha portato diverse gioie.

E proprio "gioia" è la parola chiave della vigilia di mister Gilardino. Quella che sarà certa del pubblico genoano sugli spalti, pronto a "ruggire" dalla Gradinata Nord e oltre al 12' di gioco con le sciarpe al cielo. Ma anche quella dello stesso tecnico e del suo gruppo, senza dubbio rinfrancato dai quattro punti nelle ultime due uscite, compresa quella vittoria in trasferta sul campo del Sassuolo che mancava da agosto.

In settimana sono infatti tornati ad allenarsi col gruppo sia Messias che Retegui, a disposizione stasera a dare polpa e scelta al reparto offensivo ma anche per mettere in difficoltà nelle scelte il tecnico: "Vedere la squadra al completo mi ha reso assolutamente felice. Sono contento per loro, e anche se non saranno in campo dal primo minuto sarà importante averli entrambi in gruppo. Voglio grandissima concorrenza perché questa fa alzare il livello della qualità degli allenamenti".

La via scelta dall'allenatore biellese sarebbe comunque quella di dare, nonostante la rara - in questa stagione - abbondanza, continuità allo schieramento delle ultime uscite. Sarà quindi ancora 3-5-2 stavolta speculare coi nerazzurri, colpiti dalle pesanti assenze di Lautaro e Dimarco ma con un Inzaghi decisamente poco propenso a cambiare modo di interpretare le gare.

Qualche piccolo accorgimento ci dovrebbe essere, specialmente nel reparto mediano dove potrebbe tornare il trittico composto da Frendrup, Badelj e l'ormai pienamente recuperato Strootman nonostante proprio in sede di presentazione del match Gilardino abbia elogiato le doti di Malinovskyi in mezzo al campo dove il Biscione "ha una qualità incredibile, con uno dei centrocampi forse più forti d’Europa se non il più forte".

Per il resto poco potrebbe toccare il tecnico rossoblù, confermando il pacchetto arretrato e l'attacco visti in Emilia con Ekuban davanti ad affiancare un Gudmundsson non brillantissimo col Sassuolo e qualche giorno fa protagonista di un'iniziativa personale benefica per i più piccoli malati, in occasione del Natale: "In una partita non esaltante, ha fatto un gol e un assist: gli ho parlato e detto che deve mantenere sempre il livello altissimo perché è un giocatore molto, molto importante per noi".

Insomma, antenne dritte "all'inizio e all'ultimo, nei minuti finali". Perché regalarsi l'ultima gioia dell'anno, anche solamente senza perdere, con certe premesse non è certo una chimera.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Gudmundsson, Ekuban. Allenatore: A. Gilardino

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. Allenatore: S. Inzaghi