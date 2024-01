Vado, il Klem tira giù la serranda. Il titolare: "Covid e aumento delle bollette. Da 400 euro al mese sono passato a 2mila"

"Non si poteva più andare avanti, con profondo rammarico devo mollare".

Con grande tristezza e delusione Angelo Piccin, titolare dello storico pub&bar Klem di Vado Ligure in via Piave, ha tirato giù la serranda per l'ultima volta lo scorso 30 dicembre.

Gettando così nello sconforto i tanti, tantissimi clienti che negli anni hanno affollato il locale per gustare una particolare birra, guardare una partita, giocare con i giochi da tavolo o mangiare un panino o un piatto di penne.

"Non riuscivo piu ad andare avanti con questa crisi economica, avevo a breve rinnovato il contratto d'affitto e pensavo ancora due o tre annetti di poterli fare ma non ce l'abbiamo fatta - spiega Piccin - Prima il Covid e poi con l'aumento delle bollette non riesco a starci dentro".

Sono diverse le attività in provincia di Savona che hanno dovuto chiudere per via dell'aumento monstre delle bollette o a causa della pandemia. E proprio Vado ne sta pagando un prezzo caro.

"Dopo 55 anni di lavoro pensavo di chiudere in un'altro modo, mi metto ora nei panni delle altre attività e mi chiedo come faranno - prosegue - Da 400 euro al mese di bollette di energia elettrica a 2000 euro con gli stessi consumi. Ho cercato il risparmio energetico in tutti i modi ma non è servito e una piccola attività come la nostra ha dovuto chiudere".

Piccin ha gestito il Klem per 16 anni, ancora prima il locale era una trattoria e risulta essere la più vecchia licenza di Vado, del 1912.

"Se ne va via una licenza storica. E' da stamattina (ieri.ndr) che ricevo messaggi, non pensavo" conclude.