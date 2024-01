Capodanno, non per tutti è una festa: gli straordinari dei soccorritori tra ubriachi e auto e cassonetti in fiamme (FOTO)

Notte di lavoro intensa per i soccorritori del 118: gli interventi per accompagnare in ospedale chi ha esagerato con l’alcol sono stati diversi, fortunatamente senza gravi conseguenze anche quando i toni si sono accesi e sfociati in qualche rissa.

Tra Savona, Albenga, Loano e Laigueglia il personale delle ambulanze ha continuato a fare via vai in direzione dei pronto soccorso soprattutto con a bordo giovani e giovanissimi.

Diverse le aggressioni soprattutto nel comune capoluogo (via XX Settembre e via Crispi), Albissola Marina (Piazza del Popolo), Vado Ligure (via Petrarca) e Alassio (Corso Dante Alighieri).

Impegnati anche i vigili del fuoco in svariati interventi: sono stati numerosi i piccoli incendi che si sono verificati in seguito all’esplosione dei botti, sopratutto cassonetti e un furgone a Lavagnola, prontamente risolti senza troppe conseguenze.