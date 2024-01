Celle in un classico presepe tra i rii, i moli, le casette colorate e la pineta Bottini (FOTO e VIDEO)

Il rio Santa Brigida e il rio Ghiare, le classiche casette colorate sul lungomare, il 'pennello' in centro e il molo del Buffou ai Piani, la spiaggia, la pineta bottini.

Tutto questo e molto altro si può ammirare nel presepe realizzato da un cellese che ogni anno, da tradizione, lo mette insieme dando ampio spazio alla sua Celle Ligure.

Nei giorni prima di Natale l'allestimento si arricchisce in ogni annata di nuovi particolari, nuove statuette che impreziosiscono quelle storiche già presenti, passate di generazione in generazione. Non può mancare il classico muschio ma anche i rami d'ulivo caratteristici della nostra Liguria (due statuette meccanizzate scuotono gli alberi per la raccolta), i pezzi di legno e i sassi dove sono posizionati i pastori, i pescatori nel mare cellese e nei ruscelli (ne è presente uno nuovo, meccanizzato, tutto da vedere).

I mestieri sono i più svariati: dal panettiere, al raccoglitore di banane, il maniscalco, chi fa le caldarroste e il falegname. Poi chiaramente la capanna con bambin Gesu, Maria e Giuseppe e il bue e l'asinello.

E i Re Magi che stanno arrivando e magari, chi lo sa, se sono in anticipo rispetto al 6 gennaio. si concederanno con il cammello un giro sul lungomare di Celle.