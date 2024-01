La magia musicale dell'Accademia del Finale per iniziare il 2024: due gli appuntamenti in programma

L'Accademia Musicale del Finale si prepara a illuminare i primi giorni del nuovo anno con due eventi che vedranno protagonisti i suoi talenti.

Oggi pomeriggio (martedì 2 gennaio, ndr) alle ore 17:00, Piazza San Nicolò a Pietra Ligure si trasformerà nel palcoscenico perfetto per la "Accademia Rock". I giovani allievi, affiancati dai loro insegnanti, presenteranno una formazione musicale che ha già incantato il pubblico in numerosi concerti travolgenti e coinvolgenti. La piazza è pronta, i ragazzi anche e la musica diventerà la protagonista di questo pomeriggio pietrese.

Mercoledì 3 gennaio, alle ore 21:00, la chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Varigotti sarà invece la cornice per l'appuntamento della serie "Concerti per le Festività", in collaborazione con l'associazione "Varigotti Insieme". La serata si intitolerà "Un coro d'auguri" e vedrà protagonista il tenore Mattia Pelosi impegnato con il Coro Polifonico dell'Accademia da lui diretto. Il tema della serata saranno i brani natalizi della tradizione popolare che verranno cantati dal Maestro Pelosi come tenore solista e dal coro; le voci saranno accompagnate al pianoforte da Francesca Addario.

Entrambi gli eventi saranno a ingresso gratuito.