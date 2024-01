Loano, “Christmas Moments”: tutti gli eventi fino all’Epifania

Si concludono gli appuntamenti di “Christmas Moments”, il ricco calendario di eventi organizzati dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti.

Giovedì 4 gennaio a partire dalle 16 per le vie del centro storico e ai mercatini di Natale sono in programma gli spettacoli di magia itinerante di “Bimbi in magia”, con il Mago Alex. A cura di Fipe Confcommercio e Centro Culturale Polivalente nell'ambito di “Loano Christmas”.

Venerdì 5 gennaio alle 18 nell'oratorio di Nostra Signora del Santissimo Rosario in piazza Italia si terrà un concerto con protagonisti la soprano Kateryna Makhnyk, il tenore Mattia Pelosi e la pianista Paola Arecco. Ingresso libero. L'iniziativa è stata organizzata dalla confraternita delle Cappe Turchine.

Sabato 6 gennaio alle 21 nella chiesa di Monte Carmelo concerto del Coro Polifonico Città di Loano e della Corale San Nicola di Diano Castello.

Il 6 gennaio arriveranno i Re Magi. La manifestazione organizzata da Vecchia Loano prenderà il via alle 15 in piazza Italia, dove sarà allestita la capanna della Sacra Famiglia. Mentre i figuranti faranno rivivere gli antichi mestieri (come già avvenuto in occasione del presepe vivente della vigilia di Natale) i Re Magi attraverseranno a cavallo il centro storico, fino a raggiungere (intorno alle 15.30) il “Villaggio Magie di Natale” e poi piazza Italia: qui si presenteranno a Maria e Giuseppe e al piccolo Gesù Bambino.

Il 5 e 6 gennaio dalle 10 alle 18 presso i Bagni Lampara appuntamento con l'equitazione: gli istruttori dell'Asd Equestre Gaviano Beach di Calizzano consentiranno a tutti i bimbi di provare l'emozione del “battesimo della sella” e daranno a grandi e piccini la possibilità di passeggiare a cavallo in riva al mare. La manifestazione è organizzata da Fipe Confcommercio e Centro Culturale Polivalente nell'ambito di “Loano Christmas”.

All'interno dei Giardini San Josemaria Escrivà è ancora presente il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito dal Centro Culturale Polivalente. Illuminate da magiche decorazioni, le casette di legno proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Senza dimenticare le golosità dello street-food con le quali accompagnare lo shopping tra le casette e che quest'anno potranno contare su tante nuovissime golosità. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare una foto con loro e per raccogliere le letterine. I pomeriggi di shopping saranno accompagnati da eventi musicali e da animazioni per i più piccini (sempre a partire dalle 16.30). Il mercatino sarà aperto fino a domenica 7 gennaio 2024 (dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19; la domenica dalle 10 alle 19).

Fino al 7 gennaio 2024 in piazza Italia sarà allestita una grande pista di pattinaggio che consentirà a grandi e piccini, esperti e meno esperti, di provare l'ebbrezza di scivolare sul ghiaccio. La splendida atmosfera, la vicinanza all'albero di Natale, al mercatino regaleranno a tutti l'emozione di vivere in una favola. La pista sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19.30, sabato e domenica dalle 10 alla mezzanotte. Tutte le informazioni su treninimiletto.it.