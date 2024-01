Torna l'appuntamento di Radio Onda Ligure 101 con le amministrazioni del comprensorio savonese.

Per la puntata odierna di "Sindaco in Onda", dalle 13 alle 14, arriverà, con una ricca selezione musicale, Giancarlo Canepa, primo cittadino di Borghetto Santo Spirito.

Oltre agli auguri per il 2024, si parlerà dei programmi in serbo per la cittadina rivierasca nell'anno appena cominciato.