Asl2, il direttore Orlando proroga in via provvisoria gli incarichi del direttore sanitario, amministrativo e sociosanitario

Nel rinvio ad un provvedimento successivo per la nomina dei futuri direttori sociosanitario, sanitario ed amministrativo, che dovrà fare entro tre mesi dalla sua entrata in carica, il direttore generale ha rinnovato l'incarico a per tre mesi a Garra, Lassalaz e Cirone, per assicurare la continuità delle funzioni proprie dei tre direttori e permettere alla macchina organizzativo amministrativa dell'azienda di proseguire nelle sue funzioni.