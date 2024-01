La storia di "Ondina", la bambola vintage trovata sulla spiaggia: Assonautica la adotta per una giusta causa

Viene trovata sulla spiaggia ad Albisola, viene ribattezzata "Ondina" e diventa una sorta di mascotte dell'associazione.



A raccoglierla una volontaria di Assonautica Savona Marta Peragallo, che incuriosita da questa bambola ha iniziato ad indagare di che anno fosse.



"Era il mese di ottobre e, come ogni mattina, io e le mie amiche ci eravamo incontrate alla spiaggia libera 'L’Angolo Azzurro'. Siamo gli 'Orsi polari di Albisola' e quella del bagno in mare in ogni stagione per noi è ormai una bellissima abitudine. Amiamo il mare e cerchiamo di proteggerlo dai rifiuti raccogliendo tutto ciò che le onde gettano sulla spiaggia - spiega - Quella mattina avevo subito notato vicino al chiosco una bambola sulla sabbia. Probabilmente qualcuno l’aveva raccolta sulla riva e poi posata lì per evitare che il mare se la riprendesse. Era senza vestiti ed in pessime condizioni ma non poteva essere considerata un 'rifiuto' da buttare nella spazzatura".



"Si tratta di una bambola 'vintage' marca Ratti, non so come si chiamava in origine ed ho deciso di chiamarla Ondina perché è stata portata dalle onde. Chissà in quanti hanno già giocato con lei. Ora, rimessa in ordine e vestita grazie alla collaborazione della mia amica Giuliana, è pronta per nuovi abbracci - conclude - Qualcuno vuole ridare una nuova vita a Ondina regalandola ad una bimba? Il ricavato sarà interamente utilizzato per l’acquisto di premi per il concorso di disegno 'Proteggiamo il mare', indirizzato alle scuole primarie della provincia di Savona. La bambola è visibile presso la sede di Assonautica, insieme a quadri e ceramiche anch’essi in vendita per sovvenzionare i premi del concorso".