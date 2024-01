Concerto "Barock" a Borghetto, dalla musica classica al pop con il quartetto d'archi Alter Echo

Venerdì 5 gennaio alle ore 21.30 al Salone delle Feste: l’eclettico quartetto d'archi Alter Echo, composto da giovani musiciste, proporrà “BaRock”, dal barocco al rock, un repertorio musicale che spazierà dalla musica classica a quella pop.

Il loro nome “Alter Echo”, non è casuale ma sta a designare di fatto una concezione musicale molto vasta e che si nutre di opposti – ad esempio il barocco ed il rock – e che abbraccia stili ed epoche a trecentosessanta gradi.

Dal celebre Canone di Pachelbel alle armonie di Johann Sebastian Bach, dalla musica di Antonio Vivaldi passando per il Settecento di Wolfgang Amadeus Mozart e l’Ottocento di Johannes Brahms, allargando gli orizzonti fino a toccare il pop dei Beatles, il jazz di Dave Brubeck, le musiche da film di Morricone, la musica d’autore italiana per approdare al rock dei Led Zeppelin, dei Metallica, dei Muse, accompagnandovi in un viaggio musicale senza tempo e senza spazio. l Quartetto Alter Echo nasce sui palchi prestigiosi della lunga tournée Opera Seconda dei Pooh.

La formazione è composta dalle quattro musiciste: Roberta Ardito, fondatrice del gruppo nel 2011 a, fin dall' inizio della sua carriera, ha toccato diverse forme e generi musicali, spaziando dalla musica classica cameristica al jazz, dal pop al country e attualmente suona la viola nel gruppo; Marta Taddei, il primo violino del quartetto che ha suonato con importanti Orchestre italiane da camera e sinfoniche; Noemi Karamas, violinista che suonato in molti paesi europei con le più prestigiose Orchestre ungheresi e italiane; Rachele Rebaudengo, violoncellista del quartetto Alter Echo e ha collaborato con l'Orchestra Verdi di Milano, Orchestra Toscanini, ORL, Camerata Fiorentina, Regio di Torino.