Neo genitori ringraziano il punto nascite del San Paolo: "Massima espressione di professionalità, umanità e dedizione verso i pazienti"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Egregio direttore, sono un vostro lettore da tempo, per me siete il quotidiano online di riferimento per la provincia. Per questo, mi affido a lei e alla sua testata per diffondere ai suoi lettori, se lo riterrà possibile, il mio pensiero verso l'ospedale San Paolo, più precisamente al punto nascite del padiglione Astengo (ai reparti di ostetricia, ginecologia, pediatria e nido). Una copia del testo è stata inviata anche alla Direzione Asl 2 Savonese".

"La notte tra il 10 e l’11 dicembre è venuta alla luce mia figlia. Con la mia compagna, di comune accordo, avevamo scelto di farla nascere presso l’ospedale San Paolo di Savona, anche se la tendenza della maggior parte delle future mamme della provincia è di migrare altrove. Ospedale dove, a seguito della rottura delle acque, siamo approdati il 9 dicembre notte. La bimba ha deciso di nascere nella notte tra il 10 e l’11 dicembre".

"Dal nostro arrivo al pronto soccorso ginecologico, al giorno della dimissione della mia compagna e di mia figlia, il personale che abbiamo incontrato, ha seguito con attenzione e premura, prima la mia compagna e poi la bimba. La notte del parto, l’intero staff, dalle oss alla ginecologa, passando per le ostetriche, hanno fatto si che non ci sentissimo mai soli, in un momento in cui due neo genitori si trovano per la prima volta davanti ad un turbine di paure ed emozioni che solo in una sala parto si può provare. Qualcuno leggendo queste righe potrebbe dire 'è il loro lavoro', oppure 'hanno fatto il loro', bene, corretto, a loro risponderei 'sono fermamente convinto che ci sia modo e modo di fare il proprio mestiere'".

"In queste giornate ho visto persone saltare pasti, arrivare al lavoro per il turno di notte e andare via 18 ore dopo, senza perdere grinta e sorriso. In un mondo dove la società da tutto per scontato e in cui è tutto è dovuto, al padiglione Astengo in quei giorni, ho visto persone che amano il loro lavoro, la massima espressione di professionalità, umanità e totale dedizione ai pazienti che io potessi mai immaginare e pretendere da una struttura ospedaliera".

"Nuovamente e infinitamente grazie, per quello che fate e continuerete a fare, nonostante le istituzioni non remino a vostro favore".

Martina, Adele e Matteo