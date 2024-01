C'è il Bologna sul cammino del Genoa, ma tengono banco Irpef e mercato. Gilardino: "Chi ci sarà darà il 110%"

Potrà appellarsi alla cabala e alle similitudini dell'ultima fortunata trasferta sulla via Emilia. Ma soprattutto alla concretezza di uno stato di forma parso in netta crescita, il Genoa che al Dall'Ara col Bologna (ore 20.45, arbitro Colombo) aprirà nel primo anticipo il 2024 della Serie A chiudendo il girone di andata. Ad agitare le ultime ore di vigilia pre match è stato lo spettro di una nuova possibile penalizzazione legata all'Irpef (leggi QUI) ma anche sul campo restano alcuni rebus da risolvere riguardo all'undici titolare per mister Gilardino, specialmente a centrocampo. Contro la quinta della classe, sorpresa autentica del campionato guidata dall'ex Thiago Motta che dovrà fare a meno dello squalificato Ferguson, mancheranno Thorsby e Strootman, mentre Frendrup non è al meglio dopo una settimana in cui ha dovuto fare i conti con una forte influenza.

Almeno il tecnico avrà l'imbarazzo della scelta davanti, col recuperato Ekuban (in settimana un piccolo fastidio per lui) un Retegui in costante recupero e Messias sempre più pimpante: "Chi c’è stato in questi giorni si è allenato molto bene, sia a livello tattico sia a livello fisico e mentale - ha detto Gila -. Mateo? E' stato fuori parecchio, in Argentina non si è mai fermato, col lavoro sta cercando di tornare al 100% della condizione: da lui mi aspetto anche 13 gol, è un giocatore importantissimo per noi così come lo sono tutti in questa rosa. Messias invece è dentro fisicamente e con la testa, ha grande voglia".

Oltre al campo l'anno nuovo ha portato con sé, come di consueto, il mercato. Al momento l'unica operazione certa è quella in uscita dell'esterno svizzero Hefti, passato al Montpellier in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni per liberare uno slot per il desiderato arrivo dal Napoli Zanoli. E proprio i partenopei sarebbero una delle pretendenti dell'uomo copertina del mercato rossoblù, offrendo 20 milioni più il cartellino di ritorno di Leo Ostigard e il prestito secco dell'esterno ex Samp: Radu Dragusin.

Il difensore rumeno, arrivato dalla Juve nell'operazione Cambiaso, nell'ultimo anno e mezzo ha avuto una crescita esponenziale, nel rendimento e nel valore di mercato. Da Villa Rostan il prezzo fissato è di circa 30 milioni, col giocatore su taccuini di molte big italiane ma soprattutto del Tottenham: gli Spurs lo vorrebbero portare alla corte di Postecoglu già in questa sessione, il Grifone e lo stesso giocatore (attraverso il suo entourage) sembrano però frenare, rimandando il tutto a giugno.