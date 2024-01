Genoa, riecco lo spettro Irpef: ritardi nella documentazione. Zangrillo: "Prodotto quanto richiesto"

Con la testa della squadra all'ultima uscita del girone di andata, la prima dell'anno nuovo, a Bologna, nel mondo Genoa torna a farsi vivo, per la seconda volta in un anno, lo spettro di alcune difformità legate al versamento dell'Irpef.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dagli uffici di Villa Rostan sarebbe stato commesso un errore di procedura che avrebbe determinato un ritardo di un paio di giorni circa la consegna della documentazione relativa al versamento di una parte delle ritenute Irpef nel termine del 16 novembre scorso.

Si tratterebbe di un errore procedurale amministrativo, in cui il ritardo sarebbe dovuto a un problema di natura del credito. Un'anomalia che la Covisoc avrebbe segnalato prima di Natale alla Procura Federale per le dovute e necessarie verifiche, portando il procuratore Giuseppe Chinè all'apertura di un fascicolo per comprendere se vi siano violazioni.