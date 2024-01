Non solo calcio, l'Inter Club Albenga fa una donazione all'Adso

L’Inter Club Albenga “Piero Massimiani” non pensa solo alle partite e al campionato, ma mette in pratica una bella iniziativa di solidarietà sportiva e sociale.

Come ogni anno con i fondi avanzati dal bilancio oggi il Club Inter ha donato una bella somma all’Associazione A.D.S.O, associazione che porta avanti sul territorio di Albenga un bel progetto per una vita futura e indipendente dei ragazzi down.

Insieme al Presidente Inter Club Marco Peluffo e uno dei Soci fondatori Giovanni Condello erano presenti il direttivo e il Sindaco Riccardo Tomatis e la Vicepresidente A.D.S.O Ornella Vaccaro con altri genitori, in un bel momento ufficiale e conviviale.

"Un ringraziamento particolare a tutti i tesserati Interisti, per il loro grande contributo che ha fatto sì del raggiungimento di questo bel risultato" dicono dall'Inter Club ingauno.

Il Presidente del Club: "Questo pomeriggio (ieri.ndr) abbiamo incontrato i ragazzi dell’A.S.D.O di Albenga per la consegna della nostra donazione e vedere i loro sorrisi ci ha riempito il cuore di gioia….. grazie ancora a voi e alla vostra generosità, siamo campioni sul campo e nella vita noi Interisti e…… sempre forza Inter".