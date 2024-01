I Fieui di caruggi ricordano Faber: l'11 gennaio appuntamento in piazza Fabrizio De André

Lunedì 11 gennaio 1999 se ne andava Fabrizio De André lasciando a tutti noi una eredità di pensiero e di musica che continua a passare da una generazione all'altra.

I Fieui di caruggi di Albenga lo ricorderanno nell'anniversario della scomparsa con un momento di riflessione. “Non si tratterà - precisano - di un evento organizzato e tantomeno di uno spettacolo. Semplicemente ci ritroveremo, in pochi o in tanti non importa, in piazza Fabrizio De André sul lungomare di Albenga. Ringraziamo il Comune per avere condiviso con noi questa scelta”.

L'appuntamento è fissato per le 11.15 di giovedì 11 gennaio. La partecipazione è libera e tutti sono invitati.

“Sarebbe bello che musicisti e appassionati - aggiungono i Fieui - portassero uno strumento per poter intonare tutti insieme una canzone di Faber, spontaneamente senza supporti tecnici”.

Dalla darsena antistante piazza De Andrè scenderà in mare, con la collaborazione della Lega Navale Italiana, un gozzo da cui verranno lanciati in acqua... mille papaveri rossi.