L’uomo dei record ligure Gio Batta Persi: a 85 anni il ciclista sfida il tempo con 3 titoli italiani

Breve tappa a Pontedecimo (Genova) questa settimana per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ per raccontare la bella storia di sfide, di sport, di “tempo” e dei record di Gio Batta Persi, ciclista over 85.

Classe 1938, nato a Genova, titolare di 3 record italiani, Over 70, Over 75 e Over 80, e di uno mondiale, l’Over 75, Persi è Cavaliere per Meriti della Repubblica, nominato dal Presidente Scalfaro e ministro del Tesoro Ciampi nel 1993.

Persi, che percorre circa 60 km al giorno, oltre 20.000 all’anno, lo scorso maggio ha raggiunto i 600.000 km nella sua carriera da ciclista.

Lui del tempo si fida. Minuti, scatti e medie non sono solo numeri, ma rappresentano le grandi emozioni che esplodono dalla sua passione per la bici, che ha iniziato a praticare a ben 50 anni! Proprio così, una carriera da ciclista cominciata al fatidico giro di boa che l’ha visto raggiungere risultati di grande rilievo. Un esempio lampante di quanto possa dare la passione per lo sport e di quanto sia possibile alimentarla a tutte le età.

Il Cavaliere ligure sempre in sella si allena da solo per circa 2 ore al giorno, guidato dalla passione, sorretto dall’entusiasmo e ispirato dalla grandezza di Fausto Coppi. Viene da chiedersi: “Ma come fa a mantenersi così ginnico, agile e longevo?”. Lui stesso ha affermato che si dimentica della sua età e che ha lo stesso entusiasmo di un bambino quando scalpita prima di andare a provare una bici, ad esempio. Il tempo, inesorabile compagno di vita, si svela come un tessuto di esperienze e ricordi. Eppure, osservando “over” e bambini, emerge un filo sottile ma potente che li lega: l'entusiasmo intramontabile, la fiamma incrollabile che si accende quando si perseguono passioni e si coltivano obiettivi. La passione per lo sport, ad esempio, agisce come un catalizzatore di energia e vitalità. La corsa del cuore supera quella delle gambe e la gioia di raggiungere obiettivi sportivi diventa il motore che rianima il tempo.

Il tempo può intrecciarsi con la nostra esistenza in modi imprevedibili, ma l'entusiasmo per ciò che amiamo ci dona la capacità di sfidare il suo scorrere. Giovani o meno giovani, lo sport o le passioni in generale sono ottime chiavi per mantenere viva la fiamma interiore, trasformando il tempo in un alleato nella ricerca della felicità e della realizzazione personale.

Sempre a caccia di record, Gio Batta è la dimostrazione vivente che uno stile di vita sano e lo sport possono regalare grandi emozioni a ogni età.

#ILBELLOCISALVERÀ