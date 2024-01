Esenzione dal pagamento del bollo per gli autocarri alimentati a GNL immatricolati nel 2024, il plauso di Mai (Lega)

“Bene che la Giunta regionale, attraverso un emendamento alla legge di stabilità, abbia deciso di esentare dal pagamento della tassa automobilistica gli autocarri alimentati a GNL immatricolati nel 2024. Si tratta di veicoli appartenenti alle categorie internazionali N3, destinati al trasporto di merci e aventi massa superiore a 12 tonnellate, alimentati a gas naturale liquefatto GNL, immatricolati per la prima volta quest’anno. Un provvedimento, che era già stato approvato negli anni precedenti a seguito di miei emendamenti al bilancio, e che ora è stato pienamente recepito dalla Giunta, come l’esenzione dal pagamento del bollo per i veicoli di gruppi comunali e di associazioni di volontariato, di protezione civile e antincendio boschivo, iscritti al sistema ZeroGis, che dal 2024 diventa permanente”.

Lo dice in una nota Stefano mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria.