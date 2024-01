Auto in fiamme sulla A10 all'altezza di Villanova d'Albenga, intervengono i Vigili del fuoco

Intervento dei soccorritori, in particolare dei Vigili del fuoco del distaccamento a

lbenganese, sull'autostrada A10 Ventimiglia-Savona in corrispondenza del km 83 all'altezza di Villanova d'Albenga, in entrambe le direzioni di marcia, dove un'automobile ha preso improvvisamente fuoco.

Erano circa le 19.30 quando è stato lanciato l'allarme per le fiamme che fuoriuscivano dal vano motore del mezzo, dal quale sono riusciti a uscire incolumi gli occupanti.

Il rogo è stato domato dai Vigili del fuoco mentre il personale operativo di Autofiori ha regolato il traffico e le Forze dell'ordine vagliato la situazione effettuando i rilievi del caso.

Nel tratto si sono segnalate code di circa 1 km, in via di risoluzione in circa mezz'ora.