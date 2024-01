Incidente a Ferrania: una donna in codice giallo al San Paolo

Soccorsi mobilitati per una donna rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto nel primissimo pomeriggio odierno a Ferrania, in via della Pace.

Dopo l’allarme, lanciato poco dopo le 14, si sono recati sul posto i militi della Croce Bianca di Carcare, i sanitari del 118, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cairo e le forze dell’ordine.

Dopo l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarre la donna dalla propria auto, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.

Nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi