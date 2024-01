Garlenda, l'11 gennaio presentazione del libro "Analisi del jihad: dalla tradizione orale al cyberwarfare"

Riprendono "I Giovedì d'Autore" al Golf Club di Garlenda, la rassegna storico-culturale ideata e curata da Fabrizio Marabello. Giovedì 11 gennaio, alle ore 17:30, verrà presentato il volume "Analisi del jihad: dalla tradizione orale al cyberwarfare", con la presenza degli autori.

Scritto da Arianne Ghersi, analista geopolitica specializzata in Nord Africa e Medio Oriente, e Roberto Milani, esperto in cyber security, il volume si propone di esplorare il concetto di jihad con un approccio interdisciplinare. Non si tratta solo di un'analisi storica o antropologica, ma di un'esplorazione che abbraccia anche il mondo cyber, fornendo una panoramica completa del fenomeno.

Ciò che rende unico questo testo è la sua neutralità. Gli autori si sono impegnati a offrire dati oggettivi e una narrazione libera da posizioni personali, contrastando la tendenza dei media a influenzare il lettore con opinioni predefinite.

Per aggiungere profondità e completezza al volume, sono state coinvolte figure di spicco come Vasco Fronzoni, professore associato di Diritto musulmano presso l’Università telematica Pegaso, noto per il suo impegno nel campo dell'Islam, e Fabio Bozzo, storico e saggista, insieme a Fabrizio Fratus, sociologo e direttore de "Il Talebano".

Un aspetto particolarmente innovativo del libro è rappresentato dalle due interviste agli esponenti di visioni opposte sul tema del jihad. Davide Piccardo, direttore de "La Luce30" e Bill Warner, Presidente del CSPII – Centro per lo studio dell’Islam Politico Internazionale, contribuiscono con le loro prospettive a offrire al lettore un'ampia gamma di punti di vista.

Un elemento chiave dell'opera è la capacità di rendere accessibile il tema del jihad sia ai lettori esperti nel settore, sia a coloro che si avvicinano per la prima volta a questa complessa tematica.