Politica |

Rigassificatore, M5S: "Lista Toti denota nervosismo e scarsa conoscenza dei meccanismi europei"

"Il tono tutt'altro che istituzionale maschera bene la totale mancanza di argomentazioni serie e credibili"

"Spiace per il consueto tono tutt’altro che istituzionale della lista Toti: inarrivabili come sempre sono gli arancioni, semmai, con le loro vette ingiuriose, che mascherano bene la totale mancanza di argomentazioni serie e credibili. Detto ciò, informiamo il presidente-commissario e i suoi che la Commissione europea ha riportato la normativa. Che la lista Toti, nella sua replica frettolosa, si è convenientemente dimenticata di citare con un passaggio molto importante. Noi, infatti, non abbiamo detto che l’impianto è pericoloso". Così in una nota congiunta la capodelegazione del gruppo M5S al Parlamento europeo Tiziana Beghin e l’europarlamentare del M5S Maria Angela Danzì. "Abbiamo invece detto che, con la valutazione di incidenza ambientale, bisogna escludere (lo ripetiamo: escludere) il fatto che sia pericoloso. Poiché ci sono già autorevoli studi che hanno messo nero su bianco le proprie preoccupazioni, chiediamo dunque al Commissario e allo Stato italiano: in che modo chi spinge per l’impianto può escludere i rischi al 100%. Qualora lo facessero, se ne prenderanno la responsabilità. Se di contro, nella VIA, non si potranno escludere i rischi al 100%, allora chi amministra (e dunque non la Snam) è obbligato a valutare dei siti alternativi". "Il nervosismo e la fretta di ribattere sono cattivi consiglieri e come sempre l'arroganza unita all'ignoranza (rispetto ai meccanismi europei) si trasforma nell'unica cosa che Toti sa fare quando è in difficoltà: minimizzare e insultare. La verità invece è scritta nero su bianco, e lascerebbe poco spazio alle interpretazioni se solo ci fosse la volontà di recepire correttamente quanto licenziato oggi dalla Commissione europea", concludono dal M5S.

Comunicato stampa

Vuoi rimanere informato sul Rigassificatore della provincia di Savona?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 0954317

- inviare un messaggio con il testo RIGASSIFICATORE

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

SavonaNews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP RIGASSIFICATORE sempre al numero 0039 348 0954317.