Asl 2 Savonese, si amplia la rete vulnologica territoriale per il trattamento e la cura delle lesioni cutanee

Nell’ ASL 2 Savonese, è in continuo sviluppo la rete vulnologica territoriale per il trattamento e la cura delle lesioni cutanee; dopo l’apertura, a giugno 2023, di tre ambulatori infermieristici dedicati alla gestione delle ulcere cutanee presso il Distretto Sanitario Finalese, con sede a Finale Ligure e Loano, e il Distretto Sanitario Savonese, con sede a Savona, è stato recentemente avviato un ulteriore ambulatorio a Calizzano, per il Distretto Sanitario delle Bormide, inaugurato a metà Ottobre.

Questi ambulatori sono dedicati a tutte le persone affette da lesioni cutanee anche di difficile guarigione, piaghe da decubito, lesioni da ustioni, ulcere vascolari e diabetiche che necessitino di medicazioni e bendaggi semplici e/o complessi.

Gli Utenti possono accedere ai servizi ambulatoriali muniti di richiesta medica, con prenotazione diretta del medico curante. Inoltre, è prevista la presa in carico di pazienti dimessi dall’ospedale, per la prosecuzione delle cure, direttamente inviati dallo specialista ospedaliero, eventualmente valutati dall’infermiera vulnologa ambulatoriale o previo contatto telefonico con la stessa.

Ad oggi, sono più di 2.000 le prestazioni erogate ai cittadini, presso gli ambulatori di Vulnologia potenziandone la funzionalità strategica e l’importanza che questi ricoprono all’interno delle cure sanitarie territoriali. Nel dettaglio sono in totale 135 le persone prese in carico dal servizio, con 1615 accessi e 2124 prestazioni erogate, in maggior frequenza a persone affette da ulcere cutanee vascolari, diabetiche e traumatiche. I degenti ricoverati in ospedale e valutati dall’infermiera vulnologa, per prosecuzione cure post-dimissione, sono in totale 42.

La gestione dei pazienti con lesioni cutanee richiede una competenza avanzata strettamente correlata al problema complesso delle ulcere e conoscenze cliniche che consentano una visione olistica della persona. Pertanto, risulta di fondamentale importanza la presenza di personale formato e specializzato in grado di gestire il paziente nella sua globalità, con interventi mirati anche all’addestramento e coinvolgimento nel percorso di cura di familiari e caregiver.

L’orario di apertura degli ambulatori sono i seguenti:

Finale Ligure (ex Osp. Ruffini) via della Pineta 6, tel. 3356198632:

Giovedì Pomeriggio: dalle 14.00 alle ore 19.00

Venerdì mattina: dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Loano (Ist. Ramella) via Stella 36, tel. 3356198632:

Martedì mattina: dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Mercoledì mattina: dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Savona via Zara 9, tel. 0198405464:

dal Lunedì al Venerdì dalle 10.30 alle 12.30.

Calizzano via E. Lambertini 2 tel. 3356198632

Lunedì dalle 8.30 alle 12.30, ogni 3° lunedì del mese.

I suddetti ambulatori sono un modello organizzativo in grado di garantire risposte appropriate ai bisogni della popolazione e rappresentano un punto strategico del sistema delle cure in stretta connessione con i MMG e la rete dei servizi ospedalieri e territoriali.

L’ASL2, con l’avvio di questa attività offerte al cittadino, prosegue nella riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali promuovendo modelli organizzativi in linea con quanto indicato nel DM 77/22 in un’ottica di appropriatezza clinica delle prestazioni e sostenibilità finanziaria.