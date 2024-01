Genoa, scatto Tottenham su Dragusin: il difensore romeno a un passo dagli Spurs

Potrebbe chiudersi già entro le prossime ore l'asta di calciomercato in casa Genoa per accaparrarsi il giovane difensore classe 2002 Radu Dragusin. E a spuntarla, tra un rilancio e l'altro, sarebbe il Tottenham.

Gli Spurs starebbero perfezionando in queste ore a Londra l'accordo con l'entourage del giocatore, dopo aver vinto la concorrenza e assecondato le richieste del Grifone con una proposta da circa 30 milioni complessivi, bonus compresi oltre al possibile prestito di Djed Spence, che gli avrebbe permesso di superare le offerte targate Bayern Monaco (anche se non sono esclusi rilanci nelle prossime ore) e Napoli.

Ad aver fatto pendere l'ago della bilancia potrebbe essere stata non solo la cifra del trasferimento ma anche l'aver inserito una contropartita: attraverso i londinesi, dove Dragusin troverebbe un'altra vecchia conoscenza rossoblù qual è Cristian Romero, gli uomini mercato genoani potrebbero colmare uno dei vuoti rimasti dopo la partenza di Hefti, ossia quello dell'esterno destro da affiancare a Sabelli in alternativa a Zanoli, una delle possibili contropartite proposte dai partenopei.

Se da una parte l'auspicio della tifoseria era quello di non dover assistere a cessioni nella sessione invernale di mercato, dall'altra va sottolineato un aspetto tutt'altro che da poco: aste di livello europeo come questa dalle parti di Villa Rostan non se ne vedevano da tempo, solo per Piatek nel 2019 ma dopo 13 gol in sole 19 presenze.

Alla base degli interessi le ottime prestazioni sul campo e la giovane età del giocatore. In un anno e mezzo l'ex Juventus si è ritagliato non solo un posto da titolare inamovibile prima con Blessin e poi con Gilardino, arrivando perfino a chiudere quest'ultimo girone d'andata in Serie A con un solo cartellino subìto (per di più per un fallo in attacco). Anche il ct della Romania appena tornata in una fase finale di una competizione continentale, Iordanescu, ha riposto in questi mesi fiducia nel centrale genoano portandolo a collezionare 13 presenze a minutaggio praticamente pieno.