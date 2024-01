Piaggio Aerospace, la Regione invita i parlamentari liguri al tavolo di monitoraggio del 19 gennaio

Regione Liguria apre il tavolo di monitoraggio regionale sulla situazione di Piaggio Aerospace anche ai parlamentari liguri. Una decisione che accoglie le richieste dei sindacati, espresse nel corso delle ultime interlocuzioni tra le parti, con l'obiettivo di tenere alta l'attenzione di tutta la comunità ligure, istituzionale e politica, sulla vicenda, anche alla luce della recente riapertura dei termini per la presentazione di offerte definitive e vincolanti per l'acquisizione di tutti i complessi aziendali che fanno capo alle due società in amministrazione straordinaria, offerte che dovranno pervenire entro e non oltre il 30 gennaio 2024.

"Il futuro della Liguria passa anche da aziende storiche e strategiche, come Piaggio Aerospace, che oramai da troppo tempo attendono un concreto piano di rilancio a salvaguardia e sviluppo di un patrimonio tecnologico e industriale che è proprio della nostra regione - sottolinea l'assessore allo Sviluppo economico e all'Industria Alessio Piana -. Abbiamo apprezzato negli anni l'importante lavoro svolto dalla struttura commissariale, che ha garantito oltre la continuità occupazionale anche un portafoglio ordini superiore ai 500 milioni di euro, ma il 2024 dev'essere l'anno di un acquirente solido che mantenga Piaggio Aerospace nella sua interezza e affianchi alla capacità economica quella industriale e produttiva nel medio-lungo termine".



All'incontro, che si terrà in Regione Liguria il 19 gennaio alle ore 14, come previsto dall'ordine del giorno approvato in consiglio regionale lo scorso dicembre che ha istituito il tavolo di monitoraggio regionale, sono invitati a partecipare le organizzazioni sindacali e i comuni di Villanova d'Albenga e Genova.

"Staremo a vedere, continuiamo a credere sia assolutamente necessario coinvolgere i Ministeri interessati", commenta Cristiano Ghiglia, segretario Fiom Cgil.