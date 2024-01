Vaccarezza in Forza Italia? Melgrati: “Bene, ma il consigliere regionale non brilla per coerenza”

È decisamente algida la reazione del sindaco di Alassio e coordinatore provinciale di Forza Italia Marco Melgrati sui rumor che indicano il consigliere regionale Angelo Vaccarezza rientrare nel partito forzista. In seguito alle dimissioni da capogruppo regionale di Cambiano del consigliere loanese, Melgrati non ha esitato ad esprimere il proprio commento.

“Tutti possono entrare in Forza Italia, siamo contenti se il partito aumenta il numero dei tesserati – ha affermato Melgrati in un video pubblicato sui social -. Certo è che la posizione del consigliere regionale Vaccarezza non brilla per coerenza perché – tuona -, quando il partito perdeva consensi e Cambiamo li aumentava, lui si è schierato con quest’ultimo, diventandone il coordinatore regionale. Oggi abbandona Cambiamo, perché i numeri sono diversi e Forza Italia è in crescita”.

“Dal punto di vista della coerenza politica e morale, hanno sicuramente un valore maggiore persone come me e il sindaco di Rapallo che invece hanno mantenuto la posizione, come altri consiglieri comunali che sono rimasti in Forza Italia”, conclude Melgrati.

Intanto Angelo Vaccarezza, che non ha ancora confermato il suo ritorno con gli azzurri, ha comunque affermato che alle elezioni europee voterà Forza Italia.