Ospedale Santa Corona, in pensione tre ginecologi mentre il Ponente è sempre in attesa della riapertura del punto nascite

Il problema della carenza di medici continua ad essere un tema cruciale per la sanità nazionale e quella locale. Il pensionamento di tre ginecologi del Santa Corona, dove si attende da tempo la riapertura del punto nascite prevista dal piano sociosanitario regionale, è uno di quelli e tra i più “caldi” e sentiti nel territorio del Ponente.

Oltre alla dottoressa Ancona andranno in pensione Gian Paolo Vigliercio e Gisella Airaudi, aggravando una carenza di specialisti già sentita, non solo nel nosocomio di Pietra.

“Anche a Savona ci sono problemi di personale e la soluzione non è affatto semplice a causa della carenza generale di medici – spiga il direttore della Struttura complessa di ginecologia Eugenio Volpi – sono in attesa di un incontro con la direzione per affrontare questo tema. Nel frattempo l'azienda ha previsto di indire un bando per un contratti a termine”.

Una soluzione che permetterà di tamponare, in attesa di bandi per assunzioni a tempo indeterminato che richiedono tempi più lunghi. Ma il problema è una carenza di medici a livello generale, e sempre più diffusa, che vede i concorsi andare deserti o avere poche adesioni.

La carriera medica, tra troppa burocrazia, rischi di cause milionarie, stipendi non adeguati e turni massacranti non è più attrattiva e sono sempre meno i giovani che la scelgono. Buona parte dei nuovi medici ambiscono al lavoro nei grandi nosocomi e centri di ricerca medica, dove si spostano appena possibile, magari vicino alla propria zona di residenza. Un problema sanitario e politico.

I contratti nazionali non permettono di dare incentivi a chi accetta incarichi in ospedali lontani dalla propria area di residenza e anche la soluzione di trovare specializzandi è una strada percorribile con una certa difficoltà: vanno formati e seguiti e questo richiede tempo e risorse.