Festival del dialogo, corridoi umanitari ed emergenza abitativa: i progetti Caritas Savona-Noli per il 2024

"Per quanto riguarda l’immigrazione è il secondo anno che portiamo avanti 'Accoglienza che cura' sulla tematica dell’abitare, che diventerà centrale per tutti, non solo per gli stranieri. Il progetto è finanziato dalla Compagnia San Paolo. Si tratta di un'azione sociale per la casa: vogliamo creare un tramite tra domanda e offerta abitativa inizialmente per i cittadini stranieri e poi per tutti - precisa lo stesso Berbaldi - Un altro progetto che ci sta a cuore è rendere più facile e accessibili i servizi del welfare per stranieri. Spesso questi servizi sono incomprensibili per carenza di mediatori. Ci stiamo impegnando per carte dei servizi tradotte in lingua e per organizzare, in collaborazione con l'ASL, strumenti e gruppi di lavoro, oltre ad uno sportello di accesso pubblico e privato per stranieri".