Albenga, una lettrice: "In via Leonardo Da Vinci una fogna a cielo aperto"

"Vi scrivo perché mia figlia vive ad Albenga, in via Leonardo Da Vinci, nel palazzo di fronte all’Enel, dove da settimane, in relazione a lavori di manutenzione straordinaria a carico del palazzo di Via Torino 10, c’è una fogna a cielo aperto maleodorante con una quarantina di pantegane che escono dalle acque nere e invadono gli androni dei palazzi circostanti. Perché Asl2 e Comune di Albenga non si attivano per garantire l’igiene pubblica? Mi rivolgo a voi perché le mie segnalazioni telefoniche al Comune non hanno ottenuto alcun riscontro".