Al "Chiabrera Martini" di Savona un incontro su Italo Calvino e la Resistenza

Giovedì 18 gennaio, con inizio alle ore 15, l'aula magna del Liceo "Chiabrera Martini" di Savona ospiterà un incontro su Italo Calvino e la Resistenza.

Il Caruggiu longu e gli altri vicoli tortuosi, dove il sole entra a fatica e si mostra solo a spicchi nella Pigna, il quartiere antico di Sanremo che incombe sulla città adagiata in basso, in riva al mare azzurro, sotto la Madonna della Costa.

Un labirinto con le sue osterie e i suoi torbidi avventori, coi suoi scuri selciati, la bottega da ciabattino di Pietromagro, la casa di Nera, la prostituta. Qui compie le sue prime peripezie Pin, un bambino irrequieto, spavaldo e vivace che ha solo dieci anni e vive con la sorella Nera, senza la madre, senza il padre, un marinaio che l’ha abbandonato per andare chissà dove. In perpetua sfida col mondo degli adulti che non lo comprendono, non ha amici tra i coetanei, che a loro volta lo escludono. Dall’altra parte, Coldirodi, Baiardo, le montagne e i boschi di castagni nelle valli dell’entroterra, dove si trovano il Distaccamento del Dritto e le basi dei partigiani. Infine, tra i due spazi teatro dell’avventura di Pin, c’è il sentiero in cui i ragni fanno i nidi e la natura si mostra amica dell’immaginazione del bambino, un posto appartato, magico e incantato noto solo a lui, dove celare il proprio segreto: la pistola sottratta a Frick, il marinaio tedesco.

Questi sono i luoghi in cui Calvino ambienta la vicenda del suo primo romanzo, scritto a ventitré anni, poco dopo la fine del secondo conflitto mondiale, sui venti mesi violenti ed eroici della guerra di Liberazione nel ponente ligure. La vicenda, descritta attraverso gli occhi di un bambino, si trasforma quasi in una terribile fiaba.

Con il romanzo di Calvino, di cui ci parleranno Veronica Pesce, docente di Letteratura Italiana contemporanea dell’Università di Genova e Marcello Flores, storico contemporaneista dell’Ateneo di Siena e di Trieste, prosegue il ciclo di tre incontri dedicati alle vicende dalla guerra di Liberazione e alla letteratura che le ha meglio rappresentate. Il ciclo è organizzato dal professore Pier Luigi Ferro e dalla profesoressa Giosiana Carrara del Liceo Chiabrera col patrocinio dell’ISREC di Savona. Chi volesse vedere la registrazione del primo incontro, dedicato all’8 settembre 1943 e al romanzo di Marcello Venturi Bandiera bianca a Cefalonia, può prenderne visione sul sito dell’ISREC di Savona (CLICCA QUI).

Le conferenze sono aperte alla cittadinanza fino a esaurimento dei posti. Per ricevere l’invito ad assistere on line prenotarsi inviando una e mail ad antonioriccardi@liceochiabreramartini.it.