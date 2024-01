Albenga Brick, grande successo per la 4^ edizione: oltre 2 mila partecipanti

Afferma Marco Munì organizzatore dell’evento: “Vorrei partire dal ringraziare l'Avis di Albenga, capitanati dal presidente Giovanni Patuzzo a cui andrebbe dedicato un monumento per il prezioso lavoro e il costante impegno. Un immenso grazie va poi a Simona Bertolo e all'associazione Sjamo – Sao Josè Amici del mondo, a cui destineremo tutte le offerte raccolte durante l'evento. Senza di voi non saremo mai riusciti a gestire un così grande afflusso di gente. Grazie a tutti gli espositori che hanno partecipato alla manifestazione, portando in scena le loro opere d'arte "in mattoncini" davanti al pubblico ingauno (e non): Ruggero Francia (Savona), Giuseppe Fraccalvieri (Piemonte), Luca Petraglia (Milano), Rodolfo Razzi, dello studio grafico Burton di Finale Ligure, Christian Ragazzoni - Daniele Chiaventone e Alessandro Capitini del gruppo Ponente Bricks (Imperia). Grazie a Palazzo Oddo per l'ospitalità e a tutto il suo staff per averci supportato nell'organizzazione di un evento così complesso. Grazie alla giunta comunale di Albenga per aver sempre creduto nella nostra manifestazione e un "super" grazie all'assessore Marta Gaia per il coordinamento e il sostegno pressoché quotidiano con la nostra organizzazione.