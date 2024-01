Il presidente del Piemonte Alberto Cirio: "Disponibili a entrare nella compagine societaria dei porti di Genova e Savona"

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha annunciato oggi la disponibilità della regione a entrare in società con i porti della Liguria, in un gesto che mira a rafforzare la collaborazione tra le due regioni e contribuire alla crescita dei porti liguri. Parlando durante l'inaugurazione dei primi 8,5 chilometri della nuova linea del Terzo Valico, Cirio ha evidenziato il ruolo fondamentale del Piemonte come retroporto per Genova, Alessandria, Savona e Cuneo.

"Il Piemonte potrebbe avere una rappresentanza all'interno della compagine societaria del porto per aiutarlo a crescere e a essere uno dei più grandi del mondo. Per questo il Piemonte ha avanzato la propria disponibilità", ha dichiarato Cirio, sottolineando l'importanza di lavorare insieme per sfruttare appieno le potenzialità logistiche della regione.

Cirio ha anche enfatizzato il rapporto solido tra Piemonte e Liguria, indicando che il Piemonte funge da retroporto per la Liguria, creando una sinergia naturale tra le due regioni. Ha evidenziato che la Liguria, non avendo un proprio retroporto, trova supporto essenziale nel Piemonte.

“Oggi con Lisbona-Kiev e Genova-Rotterdam il Piemonte è il cuore dell'Europa. E se oggi siamo una regione che, dopo decenni, cresce più della media nazionale è la testimonianza che la logistica è il movimento e il futuro di un Paese e il futuro di una regione. E noi siamo il cuore dell’Europa - ha aggiunto - Lavorando giorno per giorno governo-Regione-Comuni-sindaci-territorio i problemi si risolvono e, soprattutto, si fanno le cose. Ricordiamoci che tre anni fa eravamo fermi con il Covid, che ha messo in ginocchio il mondo perché lo ha fermato. Il movimento delle persone e delle merci è il segreto del futuro economico di un Paese”.